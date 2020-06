FOTO:Doživetja, ki nahranijo bolj kot vsaka hrana

Smuči je privezal na kolo in sredi noči odvihral po praznih blejskih ulicah. Ob šestih zjutraj je že grizel v strmino Krme, da se je malo čez poldne pognal z vrha Triglava po spomladanskem srenjcu. Kakšen dan prej je Rok Zalokar prišel iz francoskih Alp, dan pozneje so ga morda čakale švicarske gore. Vmes si je za svoj užitek in na svoj način vzel Triglav.S Petro Brajnik, ki vrtoglavo življenje gorskega vodnika spremlja kot intimna in poslovna partnerka, sta pred rojstvom hčerke Ronje skakala s padali z visokih pečin. Mladostni adrenalin, ki ju je združil, sta prelila v gorniško-smu­čarsko agencijo Vertical Adventures ...