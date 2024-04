Dr. David Modic: Popolnoma varni smo le, če ne uporabljamo elektronskih naprav

V nadaljevanju preberite:

Podjetja se v tej novi dobi borijo s škodljivimi spletnimi prevarami, ki ogrožajo njihove temelje. Spletni goljufi se nenehno izpopolnjujejo in ciljajo na finančne vire ter občutljive podatke, z vsakim njihovim novim trikom pa se podjetja znajdejo pred novim izzivom, kako zaščititi svoje poslovne interese in ohraniti ugled. Zdaj ni več vprašanje, ali bodo podjetja tarča spletnih napadov, temveč kdaj in kako hudo bodo ti zarezali v njihove poslovne uspehe. Dr. David Modic pravi, da slehernik izbira med tveganjem in udobjem elektronskega poslovanja, a nam vendarle ni treba nazaj v analogno življenje, če želimo ohraniti dostojnost ter osebno in poslovno varnost.