Drama v mahu in plesni zelo nazorno prikazuje, kakšen je naš odnos do kulture

V soboto so novo sezono v njegovem matičnem gledališču SNG Drama Ljubljana začeli z Iransko konferenco ruskega dramatika Ivana Viripajeva v režiji Nine Rajić Kranjac, v nedeljo pa smo si na TV Slovenija ogledali prvi del težko pričakovane nadaljevanke Trezor o največjem ropu v zgodovini samostojne države, v kateri je kriminalist Jaka Kogovšek. Igralec in nesojeni pravnik Nejc Cijan Garlatti torej preživlja zelo pestro jesen, a tako mu je najbolj všeč. Kadar nima dela, ne ve, kaj početi sam s sabo, mi v ponedeljek zjutraj ob dvojnem espresu pripoveduje v slaščičarni v Kosezah.