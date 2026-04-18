Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem

Naša predstava govori o anticepilstvu – in ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Zorana Stevanovića in Resnico, pravi Zvezdana Mlakar.

Zvezdana Mlakar je članica ljubljanske Drame od leta 1987, širšim množicam pa se je približala v televizijskih oddajah Dobro jutro in Zvezdana na TV Slovenija. Več kot petdeset tisoč sledilcev na facebooku redno obvešča o svojem življenju ter stvareh, ki jo bodisi navdušijo bodisi razburijo. Pred kratkim je veliko prahu dvignila njena objava o slovenskem političnem ozračju, drevi pa jo čaka premiera predstave Komarji na velikem odru SNG Drama Ljubljana. »V teh dneh že čutim, da se je vseh sedem igralcev znašlo v skupnem tunelu. Tečemo kot kakšni konji, z vsakim dnem težje dihamo, hrzamo in čakamo, da stopimo pred občinstvo,« je dejala, ko sva se v sredo pogovarjala po njeni dopoldanski vaji. Vas ti občutki spremljajo pred vsako premiero? Odvisno od intenzivnosti študija. Tik pred premiero ...