Državljanstvo na razprodaji

»Počeli bomo nekaj zelo dobrega. Prodajali bomo zlate karte. Poznamo zeleno karto, to pa bo zlata karta. Stala bo okoli pet milijonov dolarjev in z njo boš dobil privilegije zelene karte in pot do državljanstva. S to karto bodo k nam prihajali bogati, uspešni ljudje, ki bodo zapravili veliko denarja, plačali veliko davkov in zaposlili veliko ljudi, zato bo to velik uspeh,« je ameriški predsednik Donald Trump napovedal februarja letos in dodal, da so iznašli nekaj čisto novega.

To seveda ni res. Številne države, tudi nekatere članice Evropske unije, že dolgo poznajo tako imenovane »zlate vizume« in »zlate potne liste«, programe pridobivanja stalnega prebivališča oziroma državljanstva, namenjene premožnim ljudem, ki investirajo v podjetja ali nepremičnine, ustvarjajo nova delovna mesta ali donirajo večje vsote v državne sklade. V zameno države ljudem z dovolj debelo denarnico ponujajo vse ugodnosti, ki jih imajo njihovi državljani.