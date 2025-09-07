Duh orkestra se prenaša iz roda v rod

V nadaljevanju preberite:

Več kot dvajset let je igrala oboo, v zadnjem desetletju pa se posveča organizacijskim vidikom glasbenega posla. Maja Kojc je vodja Glasbene produkcije RTV Slovenija, pod njenim vodstvom sta med drugim Simfonični orkester in Big Band. Oba letos praznujeta zavidljiva jubileja: prvi je nastal pred sedemdesetimi, drugi pa pred osemdesetimi leti.

Od kod izvira vaša ljubezen do orkestrov? V nekem intervjuju sem prebral, da vam je sodelovanje v kolektivu od nekdaj pomenilo več od solistične kariere.

Že v ranem otroštvu sem doma poslušala simfonično in operno glasbo, zvok orkestra me je začaral. Koncerte sem začela obiskovati kasneje, proti koncu osnovne šole.

Sprva sem sicer igrala klavir, ob prehodu na srednjo glasbeno šolo pa se je v meni porodila želja, da bi igrala v orkestru. Še posebej zato, ker sem se na podlagi nekega posnetka dobesedno čez noč zaljubila v zvok oboe. To je sicer tudi solistični inštrument, ki pa po mojem mnenju najlepše pride do izraza prav v orkestru.