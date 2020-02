FOTO:Dunajski poklon Borisu Podrecci, osemdesetletniku

Dan prej, ko so pripravili tiskovno konferenco in slovesno odprli razstavo, je Boris Podrecca, mednarodno priznani arhitekt s slovenskimi koreninami, dopolnil 80 let. Do 20. marca je na ogled izbor njegovih del iz zadnjega desetletja. Fotografije, modeli, film in publikacije o zgradbah prikazujejo predvsem njegovo izjemno sposobnost prilagajanja okolju, v katero so umeščeni projekti. MultikulturnoPodrecca je zrasel v večjezičnem okolju. Leta 1940 se je rodil v Beogradu, v Trstu je hodil v osnovno šolo in gimnazijo, nato pa je na Dunaju študiral arhitekturo pri profesorju Rolandu Rai­nerju. Gostujoči profesor je bil v Lozani, ...