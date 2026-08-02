Dušan Mravlje: Če ne bi mogel več hoditi, bi bil mrtev

Je absolutni začetnik ekstremnega vzdržljivostnega športa pri nas. Športa, v katerem je bil prepuščen sebi, svojim nogam, telesu in še bolj glavi ter cesti. Kovorjan Dušan Mravlje je ultramaratonski tekač. Če drži, da ravna cesta po ekvatorskem obodu planeta meri približno 40.000 kilometrov, bi jo za seboj pustil malodane desetkrat. Svojih tortur se je loteval iz gušta, vstajal ob treh zjutraj in vsak božji dan za zajtrk pohrustal od 25 do 30 kilometrov. Zdaj ob treh zjutraj ne vstane zaradi teka, ampak vsak dan vsaj tri ure hodi.