Dvoboji na krilih plesa

V začetku 70. let prejšnjega stoletja je Bronx, eno od petih mestnih okrožij New Yorka, veljal za območje revščine, socialne neenakosti, nasilja in spopadov med uličnimi tolpami. Tamkajšnji mladi so iskali načine, kako izraziti svojo identiteto, pridobiti spoštovanje in pokazati, kdo so. Prav v tem okolju je začela nastajati hiphop kultura. Tekmovalnost, rivalstvo in željo po dokazovanju so začeli izražati z glasbo, grafiti in plesom. Plesni dvoboji oziroma battli so postali del urbane kulture, predvsem med mladimi iz afroameriških in latinsko-

ameriških skupnosti.