Dvomim v partnerkino zvestobo

Pozdravljeni, sem aktiven moški v štiridesetih letih. Marsikaj sem doživel, najbrž mnogo več kot kakšen povprečnež. Moje življenje ni bilo dolgočasno, niti glede poslovnih uspehov niti glede žensk. Imel sem sicer nekaj daljših zvez, večinoma pa so bile v igri bolj kratkotrajne aferice.Dokler nisem pred petimi leti spoznal Tasje. Bila je dobrih 15 let mlajša od mene, a me je s svojo karizmo popolnoma prevzela. To, da ni imela finančnih sredstev, me takrat ni motilo. Imel sem občutek, da mi ljubezen vrača, in to je bilo vse, kar sem potreboval. Kmalu je zanosila. Sčasoma pa sem začel opažati, da se mi vse bolj oddaljuje. Spolnost je ni več zanimala.Bil sem potrpežljiv in razumevajoč. Mislil sem, da se bodo stvari uredile, ko bo rodila. Pa se niso. Po rojstvu otroka je bilo še slabše. Postajala je čedalje bolj nedostopna. Ukvarjala se je samo še z otrokom, mene pa je potiskala stran. Po porodu si je hitro opomogla. Samo strasti ni bilo več, vsaj ne do mene. Redno se je uredila in odhajala ven s prijateljicami.Želela si je finančno neodvisnost. Zato sem ji uredil službo v prijateljevi firmi. Danes imava 5-letno hčerko in odnos v ruševinah. Največja težava je baje v tem, da sem jaz ljubosumen. Ona pravi, da bolestno, po mojem pa reagiram čisto normalno. Najino spolno življenje se je zreduciralo na minimum.Tasja je super huda ženska. Vem, da ima velik libido. Če teh stvari ne počne z mano, jih zagotovo s kom drugim. Ko hodiva po cesti, vidim, kako jo moški slačijo in jo požirajo z očmi. Ona pa se jim nastavlja. Ko ji to omenim, pravi, da ni res in da sploh ne ve, o čem govorim. Začel sem postajati čedalje bolj sumičav. Preverjam jo, jo sprašujem, pravi, da ji težim.Verjetno ji res, a ne brez razloga. Na njenem mobitelu in računih sem našel nekaj sumljivih sporočil. Ko sem jo soočil z njimi, se je delala, kot da niso pomembna, in rekla, da si domišljam. Ne verjamem ji. Skrbi me, da bo odšla. Ne vem, kaj naj naredim. Rad bi, da bi bilo kot prej.Pomislil sem že, da bi si našel ljubico, da bi se malo pomiril in da bi jo naredil ljubosumno. Priložnosti mi ne manjka. A vendar mislim, da to ni prava pot. Sem res bolnik in psihopat, kot mi očita Tasja, ali pa bi mi ona morala dati dovolj dokazov, da bi ji lahko spet zaupal?Pozdravljeni, očitno ste markantna osebnost, uspešen moški, ki je navajen, da v življenju dobi, kar hoče. Razumljivo je, da hrepenite po intenzivnih, ekstatičnih trenutkih sreče, ki ste jih doživeli v začetku zveze s Tasjo. Vaša močna, impulzivna narava vam zdaj hodi nekoliko navzkriž. Iz vašega pisanja je videti, da vas vaša intenzivna čustva prevzamejo, pri čemer se zapletate v dejanja, ki niso v korist ne vam ne vaši zvezi.Nisem jasnovidna in ne morem presojati, kako utemeljene so vaše domneve o Tasjini nezvestobi. Lahko pa vam pomagam osvetliti nekatere vidike vašega mišljenja. Daleč najbolj učinkovito se lahko namreč ukvarjamo sami s sabo. Naši možgani ne razlikujejo prav dobro med tem, kar razmišljamo, in tem, kar se dejansko dogaja. Če o nečem razmišljamo, v možganih že potekajo nevrokemične reakcije, kot da bi se to zares dogajalo.Če torej razmišljate o tem, da vam je partnerka nezvesta, boste hitreje tolmačili situacije na takšen način in hitreje boste vzkipeli. Zato je tako pomembno, kakšne pomene pripisujemo in kakšne miselne scenarije si vrtimo na našem »notranjem filmskem platnu«.Raziskave kažejo, da v prvih mesecih zaljubljenosti doživljamo močan nevrokemični koktajl, ki naredi našo spolnost tako strastno. Po nekaj mesecih pa ta koktajl popusti. Predvidevam, da se je to zgodilo pri Tasji. Njena nosečnost je hormonsko sliko prevesila v drugo smer. Zato se zdi povsem verjetno, da je njen libido upadel.Po rojstvu je ženska še nekaj časa v spremenjenem hormonskem ravnovesju. Poleg tega je izpostavljena velikim obremenitvam z otročkom. Vemo pa, da je stres zaviralec spolne sle pri mnogih ženskah. Čisto mogoče je torej, da je Tasja v povsem normalnem procesu razvoja spolne dinamike, medtem ko vi v svoji prikrajšanosti in ranjenosti potrebujete več. Povsem mogoče je, da je ta dodatni pritisk Tasjo (zavedno ali nezavedno) še bolj odvrnil.Vaši poizkusi preverjanja so, se bojim, medvedja usluga. Razumem vas, da v stiski iščete razlage in zagotovila, da vam je Tasja zvesta. Žal pa so preverjanje telefona, socialnih omrežij, prijateljev in vsi podobni manevri jama brez dna. Te stvari vas trenutno pomirijo, vendar spodbujajo željo po ponovnem preverjanju. To pa je zelo obremenjujoče za oba. Veliko uslugo si boste naredili, če se boste odrekli preverjanju, saj vas to srednjeročno peha v še večjo čustveno agonijo.Bolj kot da se usmerjate v Tasjo, bi bilo na tej točki smiselno, da se usmerjate vase in v gradnjo vajinega odnosa. Katere hobije ste imeli, kaj vas je veselilo, kje ste dobivali potrditve ali jih morda še dobivate? Kaj pa skrb za otroka in pomoč v gospodinjstvu?Ljubosumje je pogosto odraz primanjkljaja samopodobe. Notranja negotovost lahko povzroči, da še bolj dvomimo o partnerju in njegove reakcije interpretiramo kot nezvestobo.Lahko si predstavljam, da bi vam erotična aferica pomagala ponovno »napihniti« prizadeti ego. A je to res zelo kratkotrajno. Boljša investicija bo v ustvarjanje pozitivnih trenutkov med vama s Tasjo. Poizkusite se spomniti stvari, v katerih sta uživala. Skupaj preživita kvaliteten čas, sprostita se, nasmejita in se povežita pri stvareh, ki so vama obema blizu. Z ukvarjanjem s sabo in poglabljanjem odnosa boste dosegli boljše in bolj dolgotrajne rezultate kot z impulzivnimi ad hoc rešitvami, preverjanji, očitki in dokazovanjem, kdo ima prav.Pri tem, da premakneta odnos na novo raven, vama je lahko v podporo tudi strokovna pomoč. Psihoterapevt ali svetovalec za partnerske odnose vaju bo znal podpreti in usmerjati v konstruktivno komunikacijo in učinkovito reševanje problemov.V vašem življenju je res veliko dobrega. Očitno ste sposobni, poslovno uspešni, imate zdravega otroka, prijatelje, finančno ste preskrbljeni. Vse to so pomembni viri, temelji, ki vam bodo lahko v oporo tudi pri grajenju in poglabljanju vašega odnosa s Tasjo in družino.