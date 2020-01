FOTO:Eden šiva, drugi fotografira

Saša Iskrić in Janez Vizjak, sled­nji 44-letni bivši, prvi 46-letni permanentni Ljub­ljančan. Težko je najti termin za njuno prostočasno početje. Zmaj je mitološko, pravljično bitje, pa ponazoritev človekove nravi, lahko je športni rekvizit, zračno plovilo, lahko je igrača.Po zraku z zmaji letijo zmajarji, Saša in Janez, poklicno ju nosijo oglaševalski tokovi, pa načelujeta Zmajskemu društvu KAP Jasa. Ne, nista večna otroka, živeča v hotelu Mama, ampak zmaje spuščata, ker je to veščina, pravita, primerna za otroke vseh starosti, za razigrane in meditativne, spretne in štoraste, vesele in žalostne. »Ko zmaja ...