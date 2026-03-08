  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Ego je najdražja napaka v protokolu

    Pogovor s strokovnjakinjo za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojano Košnik Čuk.
    Če človek razume spoštljivo komunikacijo, obvladovanje prostora in odnosov, se lahko osredotoči na svoje delo, in to je največja prednost, pravi Bojana Košnik Čuk. FOTO: osebni arhiv
    Galerija
    Če človek razume spoštljivo komunikacijo, obvladovanje prostora in odnosov, se lahko osredotoči na svoje delo, in to je največja prednost, pravi Bojana Košnik Čuk. FOTO: osebni arhiv
    Petra Kovič
    8. 3. 2026 | 12:00
    19:42
    A+A-
    Dolgoletna strokovnjakinja za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojana Košnik Čuk, ki je izkušnje nabirala v diplomaciji, državni upravi in gospodarstvu, opozarja, da profesionalnost ne razpade na velikih odrih, temveč v vsakdanjih situacijah – na sestankih, v elektronski pošti, humorju, ki preseže mejo, ali v tišini, ko bi bilo treba spregovoriti. Kakšno je bilo s strokovnega vidika lansko leto in v kakšno leto smo vstopili? Zelo intenzivno. Podjetja so končno dojela, da bonton ni estetski dodatek, temveč del upravljanja tveganj. Če nekdo na ključnem dogodku naredi napačno gesto, to ni več osebna napaka, ampak okrni ugled podjetja. V poslovnem svetu danes ne zadošča več formalna izobrazba ali digitalna pismenost. Razliko ustvarjajo kultura vedenja, kultura govora in ...

    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Supermoč, Alenka Slavinec: Če nam vzamejo svobodo, je konec

    V svetu algoritmov, zaslonov in hitrih odzivov Alenka Slavinec govori o stvareh, ki se ne dajo pospešiti: o ognju, konjih, jeziku, ritualih, glasu in notranji svobodi.
    Petra Kovič 5. 3. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Supermoč: dr. Igor Mekjavič in skrivnosti telesa v ekstremu

    V novi epizodi podkasta Supermoč gostimo dr. Igorja Mekjaviča, vodjo Laboratorija za vesoljsko fiziologijo na Inštitut Jožef Stefan, ki deluje v Planica. Pogovor nas popelje tja, kjer znanost preverja meje človeškega telesa.
    Petra Kovič 19. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Dr. Bojana Beović: Ko smo nadeli maske, so maske padle

    Prof. dr. Bojana Beović o tem, zakaj zdravnik potrebuje visoke standarde – in zakaj mora znati živeti z nepopolnostjo. Ter kaj je treba spremeniti, če želimo sistem, ki bo privlačen za mlade in pravičen do pacientov.
    Petra Kovič 5. 2. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Supermoč

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh: lekcije vodenja iz koncertne dvorane

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh v podkastu Supermoč govori o avtoriteti brez dominacije, humorju kot orodju in o nastopih, ki niso delo enega genija.
    Petra Kovič 22. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles

    Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
    7. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Slovenska desnica, dovolj je. To nista kultura in dialog

    V resnici gre poleg kapitalskih zgodb predvsem za vojno za prevzem javnega in socialnega prostora.
    Janez Markeš 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Na Brniku pristala dva evakuacijska leta iz Rijada

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 3. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Stari imperij pred vrati kaosa

    Medtem ko Iran in okolica gorita v ognju nove vojne, se nekateri spominjajo slavne preteklosti, nekateri pa že delajo račune brez krčmarja za prihodnost.
    Gorazd Utenkar 7. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Bojana Košnik Čukprotokolkomunikacija

    Daniel Skerl

    Prvi zamejec na velikem kolesarskem odru

    Poleg številnih Slovencev, ki nas vseskozi navdušujejo na največjih kolesarskih dirkah, med večje talente spada tudi hitri Daniel Skerl z Opčin.
    Matic Rupnik 8. 3. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Reševanje v gorah

    Gorski reševalci v soboto večkrat na terenu: pomagali planinki, ki je zdrsnila

    Reševalci so pomagali planinki, ki je skupaj s psom zdrsnila s poledenele poti proti Češki koči, turnemu smučarju in štirim izgubljenim tujim pohodnikom.
    8. 3. 2026 | 12:03
    Preberite več
    Bojana Košnik Čuk

    Ego je najdražja napaka v protokolu

    Pogovor s strokovnjakinjo za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojano Košnik Čuk.
    Petra Kovič 8. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Océna

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo ocena.
    8. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vladni načrt za zeleno letalstvo

    Danska odpira prvo letalsko povezavo z gorivom iz biomase in odpadnega olja

    Na Danskem so vzpostavili prvo letalsko povezavo znotraj države, na kateri bo letala prevoznika Norwegian v 40 odstotkih poganjalo tudi trajnostno gorivo.
    8. 3. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Bojana Košnik Čuk

    Ego je

    Pogovor s strokovnjakinjo za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojano Košnik Čuk.
    Petra Kovič 8. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Océna

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo ocena.
    8. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vladni načrt za zeleno letalstvo

    Danska odpira prvo letalsko povezavo z gorivom iz biomase in odpadnega olja

    Na Danskem so vzpostavili prvo letalsko povezavo znotraj države, na kateri bo letala prevoznika Norwegian v 40 odstotkih poganjalo tudi trajnostno gorivo.
    8. 3. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Vredno branja

    Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    6. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Vredno branja

    Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

    Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Vredno branja

    Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

    Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Vredno branja

    Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

    To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Vredno branja

    Vaša dišeča geografija

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Vredno branja

    Tri destinacije, eno počitniško doživetje

    Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več

