Ego je najdražja napaka v protokolu

Pogovor s strokovnjakinjo za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojano Košnik Čuk.

Dolgoletna strokovnjakinja za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojana Košnik Čuk, ki je izkušnje nabirala v diplomaciji, državni upravi in gospodarstvu, opozarja, da profesionalnost ne razpade na velikih odrih, temveč v vsakdanjih situacijah – na sestankih, v elektronski pošti, humorju, ki preseže mejo, ali v tišini, ko bi bilo treba spregovoriti. Kakšno je bilo s strokovnega vidika lansko leto in v kakšno leto smo vstopili? Zelo intenzivno. Podjetja so končno dojela, da bonton ni estetski dodatek, temveč del upravljanja tveganj. Če nekdo na ključnem dogodku naredi napačno gesto, to ni več osebna napaka, ampak okrni ugled podjetja. V poslovnem svetu danes ne zadošča več formalna izobrazba ali digitalna pismenost. Razliko ustvarjajo kultura vedenja, kultura govora in ...