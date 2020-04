FOTO:Ekipa Ane Monro je odkrila teater, ki kljubuje pandemiji

Goro Osojnik je sinonim za Ano Monro, ulično gledališče, ki v Sloveniji deluje že skoraj 40 let. Ker ima sam, kakor pravi, le eno glavo in eno čepico, težko ločuje svojo zasebnost od svojega dela, pa čeprav je to trenutno zastalo. Nasprotno ima Ana Monro simpatično razcepljeno festivalsko osebnost, na katero se je med pandemijo koronavirusa nacepila še umetniška akcija Ana pod oknom. S kratkim nastopom pod okni blokovskih naselij so gledališčniki v obojestransko zadovoljstvo spet našli pot do svoje publike. Pravi navdih za festival Ana Desetnica, ki ga nameravajo kljub vsemu tudi letos izpeljati.Večina umetnikov v teh tednih ...