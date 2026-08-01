Ekološka bomba našega časa

Junijsko poročilo Združenih narodov o okoljskih stroških umetne inteligence se začne z uradnima odstavkoma: »Globalna infrastruktura, ki poganja umetno inteligenco, bi lahko do leta 2030 letno porabila 945 teravatnih ur električne energije – skoraj trikrat več kot skupna letna poraba električne energije Pakistana, Bangladeša in Nigerije, držav, v katerih skupaj živi več kot 650 milijonov ljudi. Vendar je to le vrh ledene gore. Poleg ogljičnega odtisa ima vsaka enota električne energije, ki jo porabijo podatkovni centri, tudi 'vodni odtis' za hlajenje in proizvodnjo energije ter 'kopenski odtis', povezan s proizvodnjo energije in dobavnimi verigami.« Glede na novo študijo Univerze Združenih narodov (UNU) bi lahko poraba vode, povezana z umetno inteligenco, do konca desetletja dosegla ...