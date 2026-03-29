Ekonomija ni vse

Še vedno premišljujem o volitvah, in ne samo o naših.

Ne razumem, zakaj ljudje, ki si želijo in potrebujejo javno zdravstvo, javno šolstvo, socialno državo, ne volijo strank, ki se za te vrednote borijo. Zakaj ne volijo strank, ki nasprotujejo privatizaciji, saj je zelo jasno, da je privatizacija podjetij bila in je gnezdo korupcije – političnega trgovanja pod mizo, bogatenja s provizijami. Privatizacija je po mojem mnenju vedno vprašljiva tudi zato, ker ni odgovorna za demokratične procese.

Sicer pa, ali domači menedžerji ne znajo voditi podjetij? Nimajo dovolj znanja?

V zadnjih nekaj letih smo z veliko lahkoto in brez premisleka in vizije prodali skorajda čisto vso domačo živilsko industrijo in z njo tudi na tisoče hektarjev kmetijskih zemljišč. Čeprav imajo na volitvah stranke, ki so to počele, polna usta besed o tem, kako pomemben je slovenski kmet.

Naša prehranska suverenost je že zdavnaj ogrožena. Živilsko industrijo so pokupili predvsem Hrvati, ki imajo očitno dobro zasnovano strategijo in vizijo o prihodnosti in se zavedajo, da bosta hrana in voda čez nekaj desetletij bolj dragoceni kot denar. In ko smo že pri vodi, v tujih rokah je tudi več kot petdeset odstotkov najboljših vodnih vrtin. Toliko o domoljubju.

Je gospodarski razvoj res vse, kar šteje? Prepričani smo, da bolj ko raste gospodarstvo v neki državi, bolj se izboljšuje tudi kakovost življenja prebivalcev. A brez jasne politične vizije to ne drži. Naivno kot francoske sobarice verjamemo, da bo takrat poskrbljeno za zdravstvo, socialo, izobraževanje in družbeni napredek, vendar v kapitalizmu količina kapitala nikakor ni povezana z blaginjo za vse. To, kar se resnično razvija, je predvsem neenakost. Kljub razvoju gospodarstva bodo ljudje tudi v Sloveniji, tako kot je to že dolgo v ZDA, morali opravljati tri službe, če bodo želeli preživeti. Kakšen gospodarski razvoj je to?

Kdaj smo začeli verjeti, da je ekonomska zgodba prva in edina, da moramo biti racionalni, dobičkonosni in produktivni? Zakaj se nam zdi, da se lahko razvija in napreduje le gospodarstvo, ne pa tudi modrost, dobrota, skupnost, vrednote, skupno dobro ...? V ekonomski zgodbi se izgubljajo ustvarjalnost, solidarnost, človečnost, pa tudi umetnost in kultura, ki nista nujno tržni, učinkoviti in praktični, zato sta vedno bolj nezaželeni.

Tudi sodobna politika je le še ekonomska zgodba in že dolgo ni več platforma za ideje in vizije. Na predvolilnih soočenjih smo poslušali le o ekonomiji – kam so izginile na primer teme o okolju, znanosti, tehnologiji?

Rada se spomnim na žal že pokojnega francoskega humanista in avtorja knjige Dvignite se! Stéphana Hessela, ki je v njej zapisal, da ne razume, zakaj politiki trdijo, da država ne more več kriti stroškov za ohranjanje in vzdrževanje državljanskih pravic, ko pa je količina bogastva toliko večja kot takoj po drugi svetovni vojni, ko je bila Evropa razdejana, a vendar je bila sposobna oblikovati in načrtovati pravičnejšo družbo. Moč denarja še nikoli ni bila večja kot danes, predrzna in vase zazrta, zapiše. In napiše tudi, da vsaka družba potrebuje kulturo odpora, kultura mora ostati težavna in neposlušna.

Letošnje volitve so nas morda naučile še nečesa: da je demokracija krhka stvar, da lahko na volitve vplivajo tako tuje države kot korporacije, čeprav je to pravica državljanov, ki nas privede do premisleka predvsem o tem, kakšno družbo si sploh želimo.