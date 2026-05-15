21-dnevna ekspedicija na Antarktiko: veter, led, megla in visoki valovi

Že od decembra 2017, ko sva bila prvič na Antarktiki, sva z možem sanjala, da se nekoč vrneva na sedmi kontinent. Težko je opisati občutja nekomu, ki tega potovanja še ni doživel. Stojiš na krovu ladje, ki reže valove hladnega morja, in drsiš mimo ledenih gor v vseh odtenkih modre. Ladjo spremlja na stotine ptic, od katerih mnoge leta ne pristanejo na obali. Opazuješ osupljive sončne zahode, nebo se obarva v mavrične barve in ob polnoči še kar stojiš in se izgubiš v trenutkih tišine in neskončne lepote, ki te obdaja. Ko se ti ponovno ponudi priložnost, ne omahuješ niti za sekundo. Trdno odločena, da greva, sva se pri Oceanwide Expeditions prijavila na potovanje na Antarktiko po daljši poti, mimo Falklandskih otokov in Južne Georgie. Falklandski albatrosi valijo jajca več kot dva meseca. ...