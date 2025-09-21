Krvavi obrazi razklane dežele

V nadaljevanju preberite:

V torek so na sodišču v za Maribor velikem mestu Provo v ameriški zahodni zvezni državi Utah prebrali obtožnico 22-letnemu Tylerju James Robinsonu. Očitajo mu umor 31-letnega aktivista Charlieja Kirka. Atentat, v katerem je strelec z eno samo kroglo pokončal desničarskega skrajneža, se je zgodil 10. septembra na Kirkovem mitingu na univerzi Utah Valley v mestu Orem. Tožilec je povedal, da za Robinsona zahteva smrtno kazen.

Isti dan so pred sodišče v New Yorku privedli Luigija Mangioneja, ki je obtožen, da je lanskega decembra sredi Manhattna ustrelil direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona. Morda ta umor na prvi pogled ni povezan z atentatom na skrajno desničarskega aktivista prejšnji teden, a oba spadata v vrsto nasilnih dejanj, povezanih z vedno večjim političnim razkolom v ZDA v zadnjih letih.

Kdo so obrazi političnega ekstremizma v ZDA in kdo so njihove tarče?