Elda Viler: Poslavljam se brez nostalgije

Pevko Eldo Viler v trenutku prepoznamo tudi z zaprtimi očmi. Ob njenem imenu marsikdo najprej zasliši ganljivo Lastovko, a v slovenski glasbi je pustila globoko sled tudi z mnogimi drugimi, običajno zahtevnimi zimzelenimi skladbami. Pred dvema letoma je izdala avtobiografijo Elda, saj je imela občutek, da ljudje o njej v resnici nič ne vedo. Nič, niti hude bolečine ji doslej niso preprečile, da bi stopila na oder, in vendar bo svojim občudovalcem zadnjič zapela 14. februarja na poslovilnem koncertu v Cankarjevem domu, ki je bil razprodan več kot mesec vnaprej.