Mladi Slovenec uresničil svoje sanje: Vedel sem, da mi bo uspelo

Od drsališča do enega največjih festivalov elektronske glasbe na svetu – tako bi lahko opisali pot 25-letnega Tima Samuela Milčevskega, ki ustvarja pod umetniškim imenom DJ Matway. Mladi Slovenec je z nastopom na slovitem Tomorrowlandu v Belgiji uresničil svoje sanje. Z nastopa na Tomorrowlandu ste se vrnili polni vtisov. Kako se počutite? Noro, res. Še vedno sem nekoliko neprespan. Adrenalin je že malo popustil, vendar imam občutek, da bi šel najraje kar nazaj in čim prej spet nastopal. Občutki so neopisljivi. Za to sem delal toliko let, potem pa končno stopiš na takšen oder. Maksimalno sem užival. Težko je opisati, kaj vse se ti v tistem trenutku podi po glavi. Je bil nastop na Tomorrowlandu vaš največji glasbeni uspeh doslej? Da, do zdaj bi ga zagotovo označil za največji uspeh v svoji ...