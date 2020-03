FOTO:Elli H. Radinger: Med staranjem naših psov spoznavamo, kaj je v življenju res pomembno

»To knjigo sem napisala iz srca, morala sem jo napisati in morala je biti napisana,« o svojem zadnjem delu Modrost starih psov pravi Elli H. Radinger. Nemško avtorico, raziskovalko in novinarko, ki je del življenja preživela v divjini z volkovi, psi spremljajo že vse življenje, a šele ob svoji zadnji, labradorki Shiri, se je zavedela njenega in ob tem tudi svojega staranja.Nastala je knjiga, ki ni priročnik, a lahko marsikomu pomaga, posvečena je psom, a še daleč ne govori le o njih, je topla in navdihujoča, na trenutke pa tudi grenko žalostna. Če bi psi znali brati, bi jo najbrž prebrali na dušek, tako pa bo pritegnila ...