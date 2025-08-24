Ravno tako kul kot Hermiona

V nadaljevanju preberite:

Harry Potter, najslavnejši čarovnik vseh časov, brez nje ne bi preživel niti prvega dela uspešnice. Z nabrušenim jezikom, levjim srcem in kot britev ostrim umom je Hermiona Granger iz piflarjev naredila heroje in postala vzornica bistrih deklet po vsem svetu, a igralka Emma Watson, ki je v njenih čevljih pred kamerami preživela celo desetletje, je v resnici ravno tako kul kot oboževana literarna in filmska junakinja.

Priljubljeno junakinjo knjižnih uspešnic J. K. Rowling je v filmih upodabljala od svojega enajstega do enaindvajsetega leta in praktično odrasla na očeh sveta, nato pa je oboževalce osupnila z besedami, da se začasno poslavlja od igralstva in gre v šolo. Med študijem je sprejela le malo filmskih vlog in mnogi so menili, da je zavrgla priložnost za fantastično kariero, a namesto da bi sledila pričakovanjem drugih, je mlada igralka ostala zvesta sebi.