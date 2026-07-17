En sam tvegan spolni odnos je lahko dovolj

Poletje je čas, ko brezskrbno uživamo v spoznavanju novih ljudi, a sproščenost nas lahko drago stane. Spolno prenosljive okužbe se namreč širijo tudi v dobi svetovnega spleta in preprostega dostopa do informacij, družba pa jih še vedno stigmatizira. Vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana prof. dr. Mojca Matičič poudarja, da v Evropi bijemo plat zvona. Strokovnjaki ocenjujejo, da so uradne številke o spolno prenosljivih boleznih podcenjene. Kako močno podcenjene so po vaši oceni? Kljub izrazitemu napredku v diagnostiki, zdravljenju in preprečevanju so spolno prenosljive okužbe po uradnih podatkih povsod po svetu še vedno zelo pomemben javnozdravstveni problem. Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2001 ...