Ena sama neumnost me je!

V nadaljevanju preberite:

Smrti je ušel v nemški in ruski vojski in se za las izognil Golemu otoku. Desetletja pozneje ne potrebuje zdravnika, vsak dan dela na vrtu, nabere tudi do šestdeset smučarskih dni na sezono, s specialko pa po trideset kilometrov na dan. Vozniške sposobnosti je z odliko dokazal na poligonu na Vranskem, stal je na vrhu Matterhorna, Mont Blanca ... Franc Primožič iz Kamnika bo v prvi polovici avgusta star, bolje rečeno, mlad 99 let.