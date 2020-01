FOTO:Ena vreča denarja ni dovolj

Mantra, da moramo urediti svoje finance in že končno nekaj privarčevati, da bomo lažje dihali, je verjetno ena najbolj pogostih, zelo redko pa res kaj spremenimo na bolje, saj je treba za to stopiti iz svojega območja udobja. Vendar to nikakor ne pomeni, da si ne bomo smeli privoščiti ničesar več, poudarja mag. Ana Vezovišek, strokovnjakinja za osebne finance v podjetju Vezovišek & partnerji, in to je le eden od številnih trdno ukoreninjenih mitov in napačnih prepričanj ljudi, zaradi katerih se sploh ne poskušajo spopasti s finančnim stresom. A življenje brez posojil je mogoče tudi pri nizkih dohodkih, bi bilo pa vsem ...