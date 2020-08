Enajst let na tujem je bilo dovolj

Ljubljana - Moška odbojkarska reprezentanca že vrsto let s svojo igro in žlahtnimi rezultati eno od najprivlačnejših športnih panog v slovenskih očeh dela še bolj atraktivno. Dva naslova evropskega podprvaka, v letih 2015 in 2019, odlične predstave v evropski in svetovni ligi in debitantski nastop na svetovnem prvenstvu so nadvse uspešna pot ter napoved dolgo pričakovanega nastopa v ligi narodov prihodnje leto.Koža se še vedno naježi ob naelektrenem ozračju na lanskem prvenstvu stare celine v stožiški dvorani, dlake gredo pokonci, ko se spomnimo treh fenomenalnih zmag varovancev selektorja Alberta Giulianija v končnici ...