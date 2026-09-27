Stalne spremljevalke našega časa

Visoke cene nafte, njenih destilatov in zemeljskega plina, kakršne imamo od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu februarja letos, v svetu, odvisnem od fosilnih goriv, niso prav velika redkost. Zanimivo je, da so bile vse, razen naftne krize pred veliko recesijo leta 2008, posledica vojn oziroma konfliktov, zato tudi v tem pogledu tokratna naftna kriza ni nobena posebnost. Prva prava naftna kriza je izbruhnila prav tam, kjer se je začela tudi aktualna, v Iranu, le da vzrok zanjo ni bil napad ene države na drugo, ampak izgon britanskih naftarjev in nacionalizacija njihovega premoženja v zgodnjih 50. letih prejšnjega stoletja. Abadanska kriza Nafto so v Iranu v zgodnjem 20. stoletju odkrili Britanci. Oni so jo tudi začeli izkoriščati prek Anglo-Perzijske oziroma pozneje Anglo-Iranske ...