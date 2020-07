EP v Stožicah ne bo pozabil do konca življenja

Ljubljana - Če kateri od slovenskih športnikov kar dvakrat osvoji naslov evropskega podprvaka, in to v eni od ključnih ekipnih športnih panog na svetu, gre za odbojko, potem lahko govorimo o resnični kakovosti, ki se tudi stalno dokazuje.Gregor Ropret je prav v tem tednu poskrbel za najodmevnejši prestop slovenskega reprezentanta in povratek na rodno grudo. Vrnil se je namreč v vrste državnega prvaka ACH Volleyja, Kubanec Ricardo Calvo zaradi težav na več ravneh, tudi vizumskih, ne bo organizator igre oranžne vrste, bo pa ljubljanske soigralce v napad pošiljal Gregor Ropret.Enaintridesetletni Brezovčan, tam je tudi začel ...