FOTO:Epidemiolog Mario Fafangel: Zaupanja v cepiva ne smemo zamajati

Zdravnik epidemiolog Mario Fafangel je eden tistih, ki o svojem delu govorijo hitro in strastno. Da bi lahko pomagal pri obvladovanju nevarnih virusov v oddaljenih deželah, so bile dolgo njegove sanje. Prvič so ga pred šestimi leti odpeljale na misijo v Sierro Leone, kjer so se spopadali z epidemijo ebole. Najbrž pa ni pričakoval, da se bo z največjimi strokovnimi izzivi soočil ravno v domačem okolju. Je predstojnik Centra za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in član strokovne skupine za covid-19. Sogovornik, ki stvarno, pa vendar dovolj pomirjujoče govori o naši prihodnosti s koronavirusom.Kako ...