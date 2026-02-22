Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

Pred vrati so državnozborske volitve, zdravstvo pa je ena od tem, na katerih se lomijo kopja. Erik Brecelj je v javnosti že dolga leta znan kot tisti zdravnik, ki brez dlake na jeziku govori o razmerah v slovenskem zdravstvu, tudi o njegovih senčnih plateh, korupciji in aferah.

Pred tremi leti je predsednik vlade Robert Golob šestinpetdesetletnega ajdovskega kirurga imenoval za vodjo strateškega sveta za zdravstvo, katerega ključna naloga je priprava predlogov in strokovnih usmeritev za prenovo zdravstvenega sistema. Kako uspešni so bili pri svojem delu in ali je naš zdravstveni sistem res tik pred razpadom, sva razpravljala ob sendviču in soku v bifeju Onkološkega inštituta, kamor je prihitel naravnost iz operacijske dvorane.