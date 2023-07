Ernest Hemingway: Še vedno neprekosljivi mojster besed

V članku preberite:

Stvari je hotel videti in doživeti povsem od blizu: grozote vojne, lepote Pariza, kri in smrtni strah v spopadu med bikom in matadorjem. Strast, ki jo je čutil do življenja, je prelil v mojstrske novele in romane. Čeprav njegov opus ni zelo obsežen, mnoga dela sodijo v sam vrh svetovne literature. Bil je zvezda, občudovani pisec, ki so mu mnogi zavidali talent in skušali posnemati njegov navidezno preprosti, a izbrušeni slog. Bilo je zaman, Ernest Hemingway je samo eden.