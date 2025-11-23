Evropa vsakič znova izgubi tehnološko revolucijo

Na dogodku Dragon Makers v Ljubljani se je poleg drugih velikih vlagateljev (skupaj so bili vredni 107 milijard dolarjev) mudil tudi Alexander Sasha Galitsky, nekdanji znanstvenik in tehnološki pionir, ki deluje med ZDA in Evropo. Ko se je preselil iz ZDA in ustanovil podjetje v Evropi, je naletel na glavni evropski problem: neenotnost. Med drugim je član fundacije B612, ki razmišlja o dolgoročni prihodnosti človeštva in zaščiti planeta. Prepričan je, da je UI dobra stvar, a potrebuje ogromno energije, vprašanje pa je tudi, kaj bomo naredili z ljudmi, ki bodo zaradi nje izgubili službe.