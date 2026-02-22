Evropski denar 2.0

Pri denarju na stari celini velja pravilo, da je navada železna srajca. Evropejci še vedno plačamo vsak drugi kapučino, rogljiček ali frizerske storitve z bankovci ali kovanci. Slovenija je bila leta 2024 s skoraj dvema tretjinama gotovinskih plačil na fizičnih prodajnih mestih blizu vrha evropske lestvice.

K vse večjemu zanimanju za digitalni evro je prispeval bolj ali manj nepričakovani akter – Donald Trump. Njegove grožnje z aneksijo Grenlandije in trgovinsko izsiljevanje držav EU so po kopici drugih do Evrope sovražnih eskapad še izostrili občutek za tveganja, ki prihajajo z druge strani Atlantika.