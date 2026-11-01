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    Evropski denar za slovensko zdravstvo

    Nacionalni načrt zdravstvenega varstva poudarja krepitev neakutne obravnave in prehoda v domače oziroma socialnovarstveno okolje.
    S pomočjo evropskih sredstev so uredili negovalni oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota. FOTO: Oste Bakal
    Galerija
    S pomočjo evropskih sredstev so uredili negovalni oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota. FOTO: Oste Bakal
    Mitja Felc
    1. 11. 2026 | 11:00
    13:11
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    Demografske spremembe, pospešeno staranje prebivalstva ter izkušnje z nedavnimi zdravstvenimi krizami so še bolj poudarili eno pomembnejših vrzeli slovenskega zdravstvenega sistema – pomanjkanje ustreznih zmogljivosti za podaljšano bolnišnično zdravljenje, zdravstveno nego, rehabilitacijo in drugo neakutno oziroma postakutno oskrbo.

    Pacienti, ki po končani akutni obravnavi na kirurških, internističnih ali nevroloških oddelkih ne potrebujejo več intenzivnega zdravljenja, vendar še niso pripravljeni na samostojno življenje doma, potrebujejo zdravstveno in negovalno podporo. Nacionalni načrt zdravstvenega varstva med ključnimi izzivi zato poudarja prav krepitev neakutne obravnave in prehoda v domače oziroma socialnovarstveno okolje.

    Večmilijonski projekti

    V odgovor na te izzive je Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo izvedla oziroma še izvaja pomemben naložbeni cikel za posodobitev zdravstvene infrastrukture. Del investicij je bil financiran s sredstvi pobude REACT-EU, ki je bila del evropskega odziva na pandemijo in financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, druge investicije pa tudi s sredstvi kohezijske politike in drugih evropskih virov. Med drugim so bila sredstva REACT-EU namenjena povečanju zmogljivosti negovalnih bolnišnic v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti.

    Poseben poudarek tega naložbenega vala je bil namenjen prav vzpostavitvi, prenovi, širitvi in modernizaciji negovalnih bolnišnic ter specializiranih negovalnih oddelkov v vodilnih regijskih zdravstvenih središčih po vsej Sloveniji. Ti večmilijonski projekti niso zagotovili le povsem novih posteljnih zmogljivosti in bistveno višjega standarda oskrbe za najranljivejše skupine bolnikov, temveč so dolgoročno pomembno razbremenili tudi akutne bolnišnične oddelke. S tem se je opazno izboljšal celoten pretok pacientov skozi zdravstveni sistem, skrajšale so se čakalne dobe za akutne obravnave, bolnišnice pa so dobile možnost za racionalnejše in bolj usmerjeno izkoriščanje njihovih vrhunskih medicinskih zmogljivosti.

    Direktorica Splošne bolnišnice Ptuj Anica Užmah na slovesnem odprtju nadgrajenega urgentnega centra. FOTO: Gregor Mlakar/STA
    Direktorica Splošne bolnišnice Ptuj Anica Užmah na slovesnem odprtju nadgrajenega urgentnega centra. FOTO: Gregor Mlakar/STA

    V Splošni bolnišnici Ptuj so odprli nov operacijski blok s štirimi sodobnimi operacijskimi dvoranami in novo centralno sterilizacijo. Gre za pomemben del večje prenove bolnišnice, ki se bo nadaljevala z ureditvijo intenzivne terapije. Evropska kohezijska sredstva so pokrila večino investicije.

    Kot je ob odprtju povedala direktorica bolnišnice Anica Užmah, bodo štiri sodobno opremljene operacijske dvorane ponujale boljše razmere za varno in kakovostno izvajanje operativnih posegov. Z odprtjem novega operacijskega bloka, ki bo začel delovati novembra, je sicer končan šele prvi del dobrih 15 milijonov evrov vredne investicije, saj nadaljujejo z rekonstrukcijo kirurškega trakta, do konca marca pa bodo uredili še oddelek za intenzivno terapijo ter s tem zaokrožili pomemben razvojni korak bolnišnice.

    »Tako bomo še tesneje povezali operativno dejavnost, intenzivno zdravljenje in celostno obravnavo najzahtevnejših pacientov. To je naložba za bolnike, ki nam zaupajo svoje zdravje, za prebivalce Spodnjega Podravja pa dodatno zagotovilo, da lahko tudi v svojem okolju pričakujejo kakovostno bolnišnično oskrbo,« je pojasnila Užmahova.

    Pacient, ki ga bodo pripeljali na poseg v novo operacijsko dvorano, najbrž ne bo razmišljal o tem, od kod je prišel denar za njeno ureditev. Bolj ga bo zanimalo, kako dolgo bo čakal na operacijo, ali bo opravljena varno in ali bo lahko zdravljenje dobil v bližini svojega doma. Prav v tem je morda najbolj preprost odgovor na vprašanje, kaj evropska sredstva pomenijo za slovensko zdravstvo.

    Od leta 2007 je bilo za slovensko zdravstvo iz evropske kohezijske politike namenjenih že skoraj 300 milijonov evrov.

    Operacijske dvorane so zasnovane tako, da omogočajo ločene poti bolnikov, zaposlenih in materiala. Tudi sterilizacija je organizirana tako, da se sterilni in nečisti material ne križata. Za človeka, ki pride v bolnišnico, so to podrobnosti, ki jih verjetno sploh ne opazi. Za zdravstveni sistem pa so to temelji varne obravnave.

    Nov operacijski blok in centralna sterilizacija bosta predvidoma predana v uporabo novembra, oddelek intenzivne terapije, ki predstavlja drugo fazo projekta, pa aprila prihodnje leto. Kot pravi Užmahova, je namen investicije zagotoviti ustrezne razmere za izvajanje zdravstvenih storitev, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo specialistično obravnavo v skladu s sodobnimi standardi. Nove operacijske dvorane bodo omogočile varnejše in kakovostnejše izvajanje posegov, sodobnejše delovno okolje za zdravstvene ekipe ter učinkovitejšo uporabo najsodobnejše medicinske opreme.

    Varna obravnava v domačem okolju

    Pomembna pridobitev bo tudi povečanje operativnih zmogljivosti. Zaradi novih prostorov bo mogoče izvesti več operativnih posegov, kar pomeni hitrejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo ter kakovostno in varno bolnišnično oskrbo v domačem okolju.

    Ptujska bolnišnica pričakuje, da bodo nove zmogljivosti omogočile več operacij in prispevale h krajšanju čakalnih dob. Hkrati bo z nadaljevanjem investicije povezana intenzivna terapija, kar bo izboljšalo razmere za obravnavo najzahtevnejših bolnikov.

    Omenjeni primer je zanimiv tudi zato, ker opozarja na nekaj, kar se pri razpravah o zdravstvu pogosto izgubi. Ko govorimo o dostopnosti zdravstvene oskrbe, običajno govorimo o zdravnikih, medicinskih sestrah, čakalnih dobah in denarju za zdravljenje. V ozadju pa je infrastruktura.

    Zaradi novih prostorov bo mogoče izvesti več operativnih posegov, kar pomeni hitrejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo. FOTO: Gregor Mlakar/STA
    Zaradi novih prostorov bo mogoče izvesti več operativnih posegov, kar pomeni hitrejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo. FOTO: Gregor Mlakar/STA

    Operacijska dvorana mora biti ustrezno opremljena. Bolnišnica potrebuje sodobno sterilizacijo, diagnostiko, intenzivno terapijo, ustrezne energetske in prezračevalne sisteme. Potrebuje informacijsko infrastrukturo, ki omogoča hiter dostop do podatkov. In potrebuje prostore, ki so prilagojeni načinu zdravljenja, kakršnega zahteva sodobna medicina.

    Prav pri tem imajo, kot rečeno, evropska sredstva posebno vlogo. Zdravstvo je področje, na katerem so investicije drage, potrebe pa nenehne. Bolnišnica lahko iz rednega poslovanja zagotavlja svoje vsakodnevno delovanje, precej težje pa sama financira velike razvojne premike. Evropska sredstva zato ne nadomeščajo zdravstvene blagajne. Pomagajo pa pri delu sistema, ki ga je mogoče opisati kot njegovo dolgoročno posodabljanje.

    Od medicinske opreme do novih postelj

    Eden od bolj neposrednih primerov je medicinska oprema. V okviru evropske kohezijske politike je naložba, s katero naj bi javne zdravstvene ustanove v vzhodni Sloveniji dobile novo medicinsko opremo in zamenjale del zastarele oziroma izrabljene. Namen ni zgolj posodobitev bolnišnic, temveč tudi hitrejša diagnostika in zdravljenje ter bolj nemoteno izvajanje zdravstvenih storitev.

    Če je v bolnišnici nov diagnostični aparat, je rezultat lahko preprosto ta, da je pacient hitreje na vrsti za preiskavo. Če je oprema zanesljivejša, je manj možnosti, da bo zaradi okvare treba pregled prestaviti. Če je mogoče z novo tehnologijo opraviti več preiskav, se lahko poveča tudi zmogljivost oddelka.

    Podobno velja za bolnišnične postelje. Epidemija covida-19 je pokazala, kako pomembno je, da ima zdravstveni sistem možnost hitro povečati svoje zmogljivosti in prilagoditi prostore novim razmeram. Takrat je evropski denar pomagal pri urejanju negovalnih bolnišnic oziroma oddelkov v več slovenskih bolnišnicah. V Novem mestu so s preureditvijo starega internega oddelka ustvarili možnosti za neakutno in paliativno obravnavo ter dodatne postelje za bolnike.

    Naložbe so bile izvedene tudi v Mariboru in Murski Soboti. V prvem je bila negovalna bolnišnica namenjena podaljšanemu zdravljenju, zdravstveni negi in paliativni oskrbi, v Murski Soboti pa povečanju zmogljivosti za podaljšano bolnišnično zdravljenje in neakutno oskrbo.

    Digitalna preobrazba

    V ljubljanski negovalni bolnišnici je bila s pomočjo evropskega denarja predvidena obsežna energetska prenova stavbe. Posegi niso zajemali samo ovoja stavbe in strehe, temveč tudi razsvetljavo, ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter uvedbo sodobnejšega energetskega nadzora. Na prvi pogled se takšen projekt zdi bolj povezan z energetiko kot zdravstvom. V resnici je povezava precej neposredna.

    Bolnišnice so med energetsko najzahtevnejšimi javnimi objekti. Delujejo neprekinjeno, imajo posebne zahteve glede temperature, zraka, prezračevanja in higiene. Prenova zato ne pomeni samo nižjih stroškov. Pomeni tudi boljše razmere za paciente in zaposlene.

    Še manj vidna od energetske prenove je digitalizacija. Nova operacijska dvorana je nekaj, kar lahko pokažemo na fotografiji, dober digitalni zdravstveni sistem pa skoraj nasprotje tega. Njegov učinek se pogosto pokaže šele v trenutku, ko zdravnik potrebuje podatek o pacientu.

    Bolnišnice so med energetsko najzahtevnejšimi javnimi objekti. Delujejo neprekinjeno, imajo posebne zahteve glede temperature, zraka, prezračevanja in higiene. Prenova zato ne pomeni samo nižjih stroškov. Pomeni tudi boljše razmere za paciente in zaposlene.

    Slovenija je v zadnjih letih evropska sredstva namenjala tudi digitalni preobrazbi zdravstva. Med projekti so digitalne rešitve, ki naj bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejšo obravnavo bolnika.

    To je področje, na katerem bo pomen evropskih naložb verjetno še naraščal. Slovensko zdravstvo se namreč ne spopada samo s pomanjkanjem kadrov in čakalnimi dobami, ampak tudi z vprašanjem, kako iz omejenih virov narediti čim več.

    Če mora zdravnik podatke o pacientu iskati po več sistemih, je del njegovega časa namenjen administraciji. Če so informacije zbrane in dostopne tam, kjer jih potrebuje, lahko več časa posveti pacientu. Digitalizacija je zato lahko investicija v zdravstvo podobno kot nova operacijska dvorana, le da je njena infrastruktura manj vidna.

    Ko je pomembna vsaka minuta

    Poseben primer so evropska sredstva za nujno medicinsko pomoč. Tu je povezava med investicijo in pacientom morda še bolj očitna. Pri srčnem zastoju, možganski kapi, hudi poškodbi ali drugem nujnem stanju je čas eden najpomembnejših dejavnikov.

    Evropska sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost so bila namenjena tudi izboljšanju dostopnosti nujne medicinske pomoči. Med drugim sta predvideni posodobitev voznega parka z novimi reševalnimi vozili in ureditev heliporta.

    V Negovalni bolnišnici Ljubljana je bila s pomočjo evropskega denarja predvidena obsežna energetska prenova stavbe.  FOTO: Klemen Razinger
    V Negovalni bolnišnici Ljubljana je bila s pomočjo evropskega denarja predvidena obsežna energetska prenova stavbe.  FOTO: Klemen Razinger

    Slovenija je v evropsko kohezijsko politiko vstopila tudi zato, da bi z evropskim denarjem hitreje zmanjševala razvojne razlike. Eden od temeljnih namenov evropske kohezijske politike je zmanjševanje razvojnih razlik med deli Evropske unije in v posameznih državah. Tudi v Sloveniji je pri evropskem financiranju pomembna razlika med zahodno in vzhodno kohezijsko regijo, pri čemer je vzhodna upravičena do višje stopnje evropskega sofinanciranja. Pri zdravstvu je to še posebno pomembno. Sodobna bolnišnica v Ljubljani je lahko odlična, toda za prebivalca Ptuja, Murske Sobote ali Novega mesta je pomembno tudi, kaj lahko dobi v svojem okolju.

    Pri tem velja poudariti še, da evropski denar ni namenjen zgolj bolnišnicam. Ministrstvo za zdravje je v kohezijsko politiko vključeno že od leta 2007, sredstva pa so bila namenjena tudi preventivi, zdravstveni pismenosti, zgodnjemu odkrivanju kroničnih in duševnih bolezni, razvoju storitev na primarni ravni in usposabljanju zdravstvenih delavcev.

    Od leta 2007 je bilo za slovensko zdravstvo iz evropske kohezijske politike namenjenih že skoraj 300 milijonov evrov. Sredstva so se z leti prelila v različne projekte – od infrastrukture in opreme do preventive, kadrov in novih zdravstvenih storitev.

     

    Rubrika nastaja v sodelovanju
    z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo
    in regionalni razvoj.

    Foto Ministrstvo Za Regionalni Razvoj In Kohezijo
    Foto Ministrstvo Za Regionalni Razvoj In Kohezijo

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    Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    28. 10. 2026 | 09:51
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    Dragocena sestavina, ki ji pravijo belo zlato (video)

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
    26. 10. 2026 | 15:30
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    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
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    PRAZNIK

    Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

    Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 11:32
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    NASVET

    Prav ta odločitev lahko določi usodo vaših prihrankov

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
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