Evropsko samo po sebi še ne pomeni varno

S tremi strokovnjakih o ukrepih, s katerimi EU namerava zmanjšati odvisnost od tujih tehnoloških korporacij.
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»Če bi omejili dostop do najboljših globalnih tehnologij, preden bi imeli na voljo enako zmogljive alternative, bi naše gospodarstvo hitro izgubilo konkurenčnost,« opozarja Jure Planinšek. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Če ste zjutraj podrsali po telefonu z operacijskim sistemom android, preverili elektronsko pošto na gmailu, preleteli instagram in facebook, najboljšemu prijatelju poslali sporočilo po whatsappu, v googlovih zemljevidih preverili zastoje na poti v službo in chatgpt vprašali, ali sta dve banani za zajtrk preveč za vaš krvni sladkor, z vidika povprečnega Slovenca niste naredili nič nenavadnega.
Toda ta povsem običajna jutranja rutina ima skupni imenovalec: vsako uporabljeno orodje je neevropskega izvora. Podatki, komunikacija, zemljevidi, družbena omrežja, umetna inteligenca in velik del digitalne infrastrukture, brez katere danes težko delujejo posamezniki, podjetja in države, so večinoma v rokah tehnoloških velikanov iz ZDA, deloma tudi iz Azije.
Evropski politiki se že lep čas zavedajo, ...
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