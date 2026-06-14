Evropsko samo po sebi še ne pomeni varno

S tremi strokovnjakih o ukrepih, s katerimi EU namerava zmanjšati odvisnost od tujih tehnoloških korporacij.

Če ste zjutraj podrsali po telefonu z operacijskim sistemom android, preverili elektronsko pošto na gmailu, preleteli instagram in facebook, najboljšemu prijatelju poslali sporočilo po whatsappu, v googlovih zemljevidih preverili zastoje na poti v službo in chatgpt vprašali, ali sta dve banani za zajtrk preveč za vaš krvni sladkor, z vidika povprečnega Slovenca niste naredili nič nenavadnega. Toda ta povsem običajna jutranja rutina ima skupni imenovalec: vsako uporabljeno orodje je neevropskega izvora. Podatki, komunikacija, zemljevidi, družbena omrežja, umetna inteligenca in velik del digitalne infrastrukture, brez katere danes težko delujejo posamezniki, podjetja in države, so večinoma v rokah tehnoloških velikanov iz ZDA, deloma tudi iz Azije. Evropski politiki se že lep čas zavedajo, ...