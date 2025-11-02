Fant, ki je odrasel pred našimi očmi

V nadaljevanju preberite:

Komaj 14 let je imel, ko so kritiki pohvalili njegovo predstavo v filmu Raziskovalci. Ker ta ni bil komercialno uspešen, je nameraval v življenju početi kaj drugega, a na srečo si je premislil in postal eden najbolj zanimivih igralcev svoje generacije.

Ethan Hawke je igral dobre in slabe fante, lepotce in čustveno razrvane like. Čeprav mu najprestižnejša cehovska nagrada še manjka, kritiki ne dvomijo o njegovem razkošnem talentu, predvsem pa hvalijo njegov pogum pri izbiri vlog. Ravno tako uspešen je na gledaliških odrih, napisal je več knjig, njegovo zasebno življenje pa je bilo za medije dostikrat še bolj intrigantno od poklicnega.