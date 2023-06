Festival čipke in večerja sto metrov pod zemljo

Tretji vikend v juniju je že tradicionalno rezerviran za Festival idrijske čipke. Prvega so organizirali že leta 1953, vmes je bilo nekaj večjih prekinitev, po letu 1986 pa so ga do pandemične prekinitve organizirali vsako leto. Pestro festivalsko dogajanje ponuja doživetja za vso družino.

Na ogled je več zanimivih razstav o čipkarski umetnosti. Na Mestnem trgu bo razstava na prostem Tine Rugelj, ki je za omejeno serijo linije vrtnega pohištva Concrete Garden navdih poiskala v tradicionalni idrijski čipki. Motiv idrijske čipke si je zamislila kot dodaten estetski element na vrtnem enosedu, v njem pa se boste lahko v času festivala fotografirali ter prejeli brezplačno fotografijo. V Galeriji pri Črnem orlu na Mestnem trgu 1 sta gostujoči razstavi klekljaric iz italijanske občine Novedrate in čipkarske sekcije SKD Triglav iz Splita, v domu upokojencev na Arkovi ulici pa razstavlja Klekljarsko društvo Marjetica Cerkno.

V Galeriji Magazin na Ulici sv. Barbare je na ogled razstava Sijaj svilene niti o slovenskem svilogojstvu in svilarstvu, tam si lahko ogledate tudi Čipkasti kolaž, ljubiteljsko razstavo klekljanih izdelkov. Svoje izdelke na Prelovčevi ulici 2 predstavljajo učenke in učenci Čipkarske šole Idrija, če imate težave, kako bi na ogled zvabili najstnike, pa jim povejte, da bodo razstavljena tudi oblačila, ozaljšana s sodobno idrijsko čipko, ki so jih člani skupine Joker Out nosili na letošnji Evroviziji v Liverpoolu.

Prvi Festival idrijske čipke so organizirali že leta 1953, vmes je bilo nekaj večjih prekinitev, po letu 1986 pa so ga do pandemične prekinitve organizirali vsako leto. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V renesančnem gradu Gewerkenegg predstavljajo pol tisočletja dolgo zgodovino Idrije, zgodbo o tehniških dosežkih in njihovih povezavah s španskim Almadénom, kjer je deloval največji rudnik živega srebra na svetu, o napornem delu rudarjev in prefinjenosti idrijske čipke. V Mali galeriji na gradu idrijski likovni ustvarjalec Nande Rupnik razstavlja Naslikane klekljarske zgodbe. V sliki in besedi je predstavljenih šestnajst življenjskih zgodb žena in mož, ki jih povezuje klekljanje.

V soboto in nedeljo ob 10., 12., 14., 15. in 16. uri si lahko z vstopnico v spremstvu vodnika ogledate Antonijev rov in doživite zgodbo, ki so jo več kot 500 let ustvarjali knapi.

Najmlajše bo v soboto in nedeljo ob 11. uri v Topilnici Hg na Arkovi ulici 50 navdušil Lov na alkimistični zaklad, če ga zamudite, pa vas oba dneva ob 14.30 v Antonijevem rovu čaka Lov na Perkmandlčkov zaklad. Sobotno dogajanje se bo sklenilo glasno, z velikim koncertom na Mestnem trgu, kjer bodo od 20. ure nastopili Siddharta, Marko Hatlak z bandom, Greg Even, Jacuzzy Krall in Lea Cok. Podroben program festivala najdete na spletnem naslovu festivalidrijskecipke.si/program/.

Tako slastno je bila videti večerja v rudniku. FOTO: Arhiv Zavoda za turizem Idrija

Rudnik oživi

Še pred začetkom turistične sezone, aprila, pa Center za upravljanje z dediščino živega srebra (CUDHg) Idrija pripravi dogodek Rudnik oživi. Z njim želijo domačim in tujim obiskovalcem odstreti nekoliko drugačen pogled na bogato rudarsko dediščino. Letos so skupaj z Zavodom za turizem Idrija, sommelierom Dejanom Levpuščkom ter lokalnimi ponudniki kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano goste povabili na večerjo v rudnik. Najnižja točka, na kateri so okušali lokalne dobrote in vinsko spremljavo, je bila 100 metrov pod površjem. Kulinarična obzorja so se zadovoljnim obiskovalcem na dogodku širila skoraj tako hitro, kot se je pred desetletji na tistih mestih kopala živosrebrna ruda.

Ogled Antonijevega rova, najstarejšega ohranjenega vhoda v rudnik v Evropi, je vedno nepozabno doživetje, četudi gre »zgolj« za sprehod po podzemnih teminah, v katerih so rudarji 500 let kopali dragoceno cinabaritno rudo. Vodniki ob ogledu ne pozabijo omeniti tradicionalne knapovske malice, ki je bila včasih skromna, sestavljena iz kruha, slanine in projevke oziroma ječmenove kave. Na njej je bila osnovana posebna kulinarična izkušnja, na katero so pred dnevi povabili v Antonijev rov. Prva postaja pethodnega menija s prigrizki dobrodošlice je bila tik pred vhodom v jamo, nato so začeli gostje nabirati globinske metre. Po ocvirkovci in zeljševki jih je čakala knapovska malica, pripravljena na sodoben način, v nadaljevanju tudi kmečka skuta z albuminsko skuto ter za veliki finale idrijski žlikrofi.

Ogled Antonijevega rova, najstarejšega ohranjenega vhoda v rudnik v Evropi, je vedno nepozabno doživetje. FOTO: Arhiv Zavoda za turizem Idrija

Na vsaki postaji je sommelier ponudil ustrezno vinsko spremljavo iz Vipavske doline; od penine zelen do Poljšakove pinele ter okusnega knapovskega »strupa« – geruša. Da je Idrija znana po edinstveni kulinariki, ni nobenega dvoma; s Festivalom idrijskih žlikrofov so to jed v zadnjih letih približali širši množici, niso pa žlikrofi edino, kar ponuja mesto s širšo okolico. Odlične mlečne in suhomesne izdelke je mogoče dobiti na okoliških kmetijah, destinacija ne zaostaja niti pri ponudbi medu in ostalih dobrot.iz CUDHg je dejal, da načrtujejo Kulinarična obzorja v ponudbo umestiti občasno, in sicer za manjše zaključene skupine, ciljajo pa tako na domače kot tuje goste.

Na prvi večerji v rudniku je bilo – zanimivo – domačinov več kot gostov iz drugih slovenskih krajev. Direktorica Zavoda za turizem Idrija Valerija Božič ob tem dodaja, da si vseskozi prizadevajo vrhunske lokalne proizvajalce vključiti v doživetja, ki jih organizirajo za obiskovalce (tokrat so se povabilu odzvali pri Turističnem društvu Fara in kmetiji Krnčan). »Vsi, ki smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi dogodka, se zavedamo, da lahko skupaj naredimo več in da s tem pišemo zgodbe, ki odmevajo tako doma kot tudi zunaj občine, zato bomo podobne dogodke in tudi Kulinarična obzorja v prihodnje zagotovo nadaljevali,« je povedala Božičeva.

Ni bil le poln želodec tisto, kar so obiskovalci odnesli iz jame, pač pa tudi nekaj znanja o vinu, ki je obogatilo vrhunsko kulinariko. Vsaj domačini so na rudnik, s katerim živijo vse življenje, pogledali z nekoliko drugačnimi očmi, prav tako pa tudi na preostale turistične bisere, ki jih ponuja lokalno okolje.