Filip Flisar: Debilizma ne morem razumeti, kaj šele tolerirati

Najznamenitejši slovenski brkač je smuči pred tremi leti postavil v kot in se lotil novih podvigov. Adrenalinski navdušenec in velik gurman je tik pred veliko nočjo presenetil s svojo originalno pohorsko šunko. Vse se je začelo že davnega januarja 2015, ko je v Kreischbergu postal svetovni prvak. Po prihodu v cilj je novinarki razložil, kako mu je uspelo v zadnjih metrih proge prehiteti sotekmovalce: »Pohorske šunke so zašpanale na kuclih, in to je to, ne.«