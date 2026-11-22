Samo bog ve, kaj Bonda čaka pod novim lastnikom. Še sreča, da ga Broccolijevi niso prodali Disneyju. Gorazd Utenkar V ponedeljek so ljubitelji filmov o tajnem agentu 007 izvedeli, kako bo v prihodnjih letih videti James Bond. Ker se je v preteklosti govorilo, da bi lahko bil novi naslovni junak temnopolt, ženska ali celo temnopolta ženska – ne smemo pozabiti, da je v zadnjem filmu po upokojitvi Bonda njegovo licenco za ubijanje s številko 007 dobila agentka Nomi, temnopolta Lashana Lynch –, je marsikdo pričakoval radikalen preobrat. Ni ga bilo. Robert Pattinson je zelo britanski in zelo bel. Literarni oče Bonda Ian Fleming bi bil nad njim navdušen. V knjigah je namreč svojega junaka opisal kot temnolasega, Pattinson je temnolas, visokega 183 centimetrov, kar je skoraj do centimetra višina ...