Leta 2028 bo isti igralec letal po kinih kot netopirski superjunak in streljal kot naš najljubši tajni agent Njegovega veličanstva.
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Robert Pattinson je prvi, ki bo smoking agenta 007 že oblekel kot superzvezdnik, kar nakazuje spremembo filozofije Bonda pod novimi lastniki. FOTO: Jean-Baptiste Lacroix/AFP
Samo bog ve, kaj Bonda čaka pod novim lastnikom. Še sreča, da ga Broccolijevi niso prodali Disneyju.
Gorazd Utenkar
V ponedeljek so ljubitelji filmov o tajnem agentu 007 izvedeli, kako bo v prihodnjih letih videti James Bond. Ker se je v preteklosti govorilo, da bi lahko bil novi naslovni junak temnopolt, ženska ali celo temnopolta ženska – ne smemo pozabiti, da je v zadnjem filmu po upokojitvi Bonda njegovo licenco za ubijanje s številko 007 dobila agentka Nomi, temnopolta Lashana Lynch –, je marsikdo pričakoval radikalen preobrat.
Ni ga bilo. Robert Pattinson je zelo britanski in zelo bel. Literarni oče Bonda Ian Fleming bi bil nad njim navdušen. V knjigah je namreč svojega junaka opisal kot temnolasega, Pattinson je temnolas, visokega 183 centimetrov, kar je skoraj do centimetra višina ...
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