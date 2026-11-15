Vsi smo bili zelo motivirani, da povemo to zgodbo

Gledališka in filmska igralka Doroteja Nadrah blesti v naslovni vlogi filma Mila/Marija Andrine Mračnikar, ki pripoveduje o odporniškem gibanju koroških Slovencev proti nacistični diktaturi in si ga lahko ogledamo tudi na filmskem festivalu Liffe. Karizmatična sogovornica, rojena leta 1994, živi med Ljubljano in Dansko. Kdaj ste spoznali, da bi radi postali igralka? Tega nisem spoznala v enem samem trenutku. Postopoma sem začela prepoznavati, da me ta poklic nagovarja na več ravneh. Da čutim, da zmorem to, kar zahteva, in da me hkrati neizmerno privlači vse, česar se moram še naučiti. Rada sodelujem, raziskujem, odkrivam in preizkušam, na koliko različnih načinov bi lahko obstajala. Kaj je za vas film? Zdi se mi, da ima posebno moč. Omogoča nam, da za trenutek na svet pogledamo drugače, ...