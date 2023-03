Filmske klasike brez najprestižnejšega oskarja

Odpri galerijo

Šund, 1994* Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Vincent Vega (John Travolta) sta najeta morilca, ki naj bi po ukazu mafijskega šefa Marsellusa Wallacea (Ving Rhames) prevzela ukradeno aktovko. Poleg tega je Wallace naročil Vincentu, naj nekaj dni pozneje, ko ga ne bo v mestu, odpelje njegovo ženo Mio (Uma Thurman) na večerjo in zabavo. V svojem kultnem filmu je Quentin Tarantino postavil nove standarde v pripovedovanju zgodbe, režiji posebno duhovitih dialogov in zanimivih montažnih prijemih. Zaradi izvrstnih domislic in dobrega soundtracka se je Šund hitro usedel v popkulturno podzavest in postal referenca mladi generaciji režiserjev. *Letnica označuje leto, ko je bil film posnet; nagrade so podeljevali za preteklo koledarsko leto.