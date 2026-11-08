Franček Gorazd Tiršek: Šport mi je ogromno dal, mi je pa vzel familijo

Da je osvojil tretjo in četrto olimpijsko medaljo v Tokiu 2021, je parastrelec Franček Gorazd Tiršek na treninge prevozil 300.000 kilometrov in z berglami prehodil 300.000 stopnic, polovico navzgor, polovico navzdol. Predlani je v Parizu dosanjal olimpijsko zlato, do katerega je prišel z izjemnim garaštvom in nepopustljivostjo. Po prometni nesreči leta 2003 so mu napovedali, da ne bo več hodil, a boril se je do zadnjega giba in spisal prelepo zgodbo, v kateri pa je marsikatero poglavje grenkobe zaradi razlike med tistimi, ki prelivajo pot in dobijo drobtinice, in tistimi, ki se na njihov račun sončijo.