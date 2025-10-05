Prvi predsednik sodobne francoske republike v zaporu

V nadaljevanju preberite:

Francoski predsednik v letih od 2007 do 2012 Nicolas Sarkozy bo zelo verjetno postal prvi predsednik sodobne francoske republike, ki bo vsaj nekaj časa preživel za rešetkami. Prejšnji teden so ga obsodili na pet let zapora zaradi sodelovanja v kriminalni zaroti, s katero je poskušal leta 2007 financirati svojo predsedniško kampanjo s pomočjo takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Čeprav Sarkozy pričakovano pravi, da se bo na sodbo pritožil, to ne bo zadržalo izvajanja kazni. Kdaj bo moral za rešetke, naj bi mu sporočili še ta mesec.

Zakaj bo moral eden najpomembnejših francoskih politikov v 21. stoletju za zapahe in s kakšno zaroto je hotel do libijskega denarja?