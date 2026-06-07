Kancler Merz v težavah: CDU že pogleduje proti Hendriku Wüstu

Dobro leto po njegovem prevzemu oblasti so nemški mediji že začeli iskati (in našli) zamenjavo za nepriljubljenega kanclerja.

Komaj dobro leto je minilo, odkar je krščanski demokrat Friedrich Merz postal kancler osrednje, najštevilnejše in gospodarsko najmočnejše članice Evropske unije Nemčije in zamenjal socialnega demokrata Olafa Scholza. Pričakovanja volivcev po treh letih in pol medlega in neuspešnega Scholzevega vodenja države, ki se je končalo z razpadom njegove koalicije socialdemokratov, zelenih in liberalcev, so bila velika. Zdaj se jasno kaže, da so bila verjetno prevelika. Podpora Friedrichu Merzu med ljudmi je nizka. Mediji že ugibajo, da se krščanski demokrati pripravljajo na njegovo zamenjavo z ministrskim predsednikom Severnega Porenja - Vestfalije Hendrikom Wüstom. Številke so za kanclerja neusmiljene. Anketa mednarodne organizacije za raziskave javnega mnenja YouGov je na vzorcu 2420 ljudi konec ...