Frustracija v ustih

Če ste na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, potem je to verjetno zaradi nečesa, čemur pravimo čustveno prehranjevanje. Vsi vemo, da ljudje jedo takrat, ko občutijo lakoto, čeprav nekateri jedo tudi zato, da ne bi občutili lakote. Vendar obstajata dve vrsti lakote: tista, ki prihaja iz želodca, in druga, ki pride iz glave. Ko zadovoljujemo lakoto, ki izvira iz glave, govorimo o čustvenem prehranjevanju.Razlog, zaradi katerega se ta vrsta uživanja hrane tako imenuje, je to, da ne jemo, ker smo lačni, ampak ker se z vnašanjem hrane branimo pred nekim svojim neprijetnim čustvom, ki se ga niti ne zavedamo povsem. Ko ljudje ...