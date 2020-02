Gaja Višnar in Sanja Gregorčič: Vedno isto kolesje vojne

Igralka Gaja Višnar ter igralka in režiserka San­ja Gregorčič sta bili najprej kolegici v Šent­jakobskem gledališču, potem pa sta igralsko znanje nabirali vsaka na svojem koncu v tujini in zdaj prva živi v New Yorku, druga v Londonu. Z zasedbo, v kateri so tudi zveneča igralska imena, se bosta s priredbo Antigone Dušana Jovanovića.Gaja, prihajate iz igralske družine in vam je bila igra položena v zibelko. Pravzaprav sem bila na odru že v maminem trebuhu. Doma imamo namreč posnetek predstave Čarovnik iz Oza, v kateri je moj oče čarovnik, mama pa v petem mesecu nosečnosti igra leva in dela salte in prevale. Ko danes to ...