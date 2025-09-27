Izraelci hočejo ubiti resnico in genocid nadaljevati v temi

V nadaljevanju preberite:

V dneh pred letošnjo generalno skupščino Organizacije združenih narodov v New Yorku, katere vrhunec so bili govori voditeljev držav, med njimi slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, je našo državo obiskal Naser Abu Bakr. Predsednik Palestinskega sindikata novinarjev in podpredsednik Mednarodne zveze novinarjev je prišel na povabilo Sindikata novinarjev Slovenije. Pogovarjal se je z najvišjimi predstavniki države, s predsednico in premierjem Robertom Golobom na čelu.

Slovenija je lani priznala Palestino, zdaj naj bi razmišljala, da bi se pridružila tožbi Južne Afrike, ki pred meddržavnim sodiščem v Haagu (ICJ) toži Izrael zaradi genocida v Gazi. Kakšno je vaše mnenje o vlogi Slovenije v tej vojni?

Slovenija je od začetka vojne na strani pravice, na strani žrtev. Na strani svobode in neodvisnosti za Palestince. Nasprotujete okupaciji. Slovenija je priznala palestinsko državo, zato smo vsi Palestinci hvaležni in tudi ponosni na vašo vlogo. Ker spoštujete našo ustavo, človekove pravice, načelo svobode tudi za nas.