Težko ranjen sem preživel samo zaradi njegove moči, zbranosti in odločenosti, da me ne zapusti

Bošnjak Nedžad Avdić (letnik 1978) je poleti 1995 z očetom in stricem pobegni iz Srebrenice proti bošnjaškemu ozemlju. Srbski krvniki so udeležence marša smrti, kakor so ga poimenovali pozneje, ujeli. Takrat 17-letnega Avdića so skupaj z drugimi zvezanega odpeljali na eno od morišč, kjer so izvajali množične usmrtitve. Med streljanjem so ga zadeli v trebuh, desno roko in levo nogo. Preživel je po naključju, saj ga v nasprotju z večino drugih ob koncu poboja niso še enkrat ustrelili v glavo. Izkopal se je iz trupel in še z enim po naključju preživelim, na srečo manj ranjenim od njega, sta se po več dneh peklenske poti le prebila do bošnjaškega ozemlja. Oče, stric in številni drugi sorodniki niso preživeli, z materjo in tremi sestrami pa so se spet združili v Tuzli. Njegovo knjigo, ki jo je napisal s sestro Amelo Avdić Unkić imamo z naslovom Haaška priča zdaj tudi v slovenščini.