To sem jaz, to smo mi, in tega se ne da kupiti

Skupina Victory je ena tistih stalnic slovenske glasbene scene, ki nikoli niso glasno zahtevale pozornosti, pa so jo kljub temu ves čas imele. Ob izidu prenovljene skladbe Ali boš še verjela se vračajo k nečemu staremu, a z novim glasom in zrelejšim pogledom nase. Boštjan Zupančič, klaviaturist in pevec skupine, o glasbi govori brez velikih besed, a z veliko miru. Pogovarjala sva se o svobodi, ki jo čuti na odru in v življenju, o bendu, ki raste, ter o času kot ključni sestavini vsega – odnosov, ustvarjanja in uspeha. Ko se danes z razdalje vseh let ozrete na svojo mladost, kaj o sebi šele zdaj zares razumete? Veliko stvari bi danes naredil drugače. Bolj bi varčeval z energijo in se manj naprezal. Hodil bi prej spat in več počival. Začel bi hoditi po hribih, ko sem imel 25 let. Ali glasba ...