Raiven: Vračam se k stvarem, ki so me fascinirale kot otroka

V svetu Raiven se srečujejo harfa in elektronika, klasična glasba in pop, slovanska mitologija in digitalna prihodnost. Z novo skladbo 2009 se vrača v čas prvih zaljubljenosti, velikih čustev in domišljijskih svetov, v katerih je bilo mogoče prav vse. Vrnitev v preteklost za Raiven ni poskus obujanja nekega glasbenega obdobja, temveč raziskovanje lastnih korenin. Leto 2009 je dovolj konkreten naslov, da v vsakem od nas prebudi določene podobe. Kaj ste pravzaprav iskali v tistem času? Prvi impulz je bila nostalgija po zelo specifičnem občutku otroštva. Ne toliko po letu 2009 kot takem, ampak po tem, kako intenzivno sem takrat doživljala svet. Ko si otrok, so prve zaljubljenosti, obsedenosti, žalosti, fantazije in želje tako velike, ker jih doživljaš prvič in še nisi odmaknjen od njih. ...