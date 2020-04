FOTO:Glasbena oaza sredi knežjega mesta

Stanovalci soseske ob Savinji lepšajo dneve sosedom in tudi naključnim obiskovalcem. FOTO: osebni arhiv

Izzivam te …

Pojoči balkoni v Celju sosedom lepšajo dneve že več kot mesec dni. FOTO: Špela Kuralt

Ko zmaga glasba

Najmlajši nastopajoči je 11-letni tolkalec Matic Majcen. FOTO: Špela Kuralt

Kmalu bo čas za velik oder

Najprej so peli in igrali Italijani. Da bi karanteno in težko situacijo zaradi koronavirusa lažje premagali, so si pomagali z glasbo. Po vzoru Italijanov in s precejšnjo samozavestjo smo se petja in igranja z balkonov lotili tudi Slovenci. Ne nazadnje smo narod pevcev.Po mesecu dni so balkoni, s katerih se razlega glasba, redki. V Celju med Razlagovo in Savinjsko ulico pa imajo koncerte še vedno skoraj vsak večer. S štirih balkonov se razlega predvsem rock v »izštekani« verziji. Soseska se je kljub temu, da so narazen, precej povezala. Balkonski glasbeniki so se že dogovorili, da bodo avgusta nastopili skupaj. Na odru.Sprva so prepevali in igrali ob 18. uri, zdaj so se koncerti premaknili na 19. uro. Bloki obkrožajo manjši atrij in več nas je stalo pod balkoni. Začelo se je na balkonu v najvišjem nadstropju z nežno Lovefool skupine The Cardigans. Res je, kakor je dejala soseda Nina Majcen, ki je medije opozorila na pojoče balkone sredi Celja, da bi se kar usedel s pijačo v roki in poslušal.Poslušati glasbo na posnetku ali uživati v živi izvedbi, je pač nekaj čisto drugega. »Doživljam neverjetno hvaležnost. Ganjena sem vsakič znova. V življenju pa moraš, če nekaj lepega dobiš, dati nekaj naprej. Zato sem hotela deliti veselo novico, da se nam tu dogaja tako lepa stvar, da je neverjetno,« je bila skoraj brez besed Nina.Koncerte svojih sosedov spremlja, snema in objavlja na družbenih omrežjih. In omrežili niso le nje, ampak številne poslušalce. Ne samo sosedov.Nina je navdušena nad izborom pesmi, ki jih sliši z balkonov: »Gre za mlade družine in generacijo, ki se še spominjamo celjskega Kljuba, zato mi je všeč, da se pojavi tudi alter-rock scena. Včasih je zanimivo, ko zaigrajo kakšen rock komad, pa na sosednjem balkonu pomigava 80-letna ženička.Za otroke vsi skupaj zaigrajo tudi Mačka Murija. Imamo še mladega tolkalca Matica. Izzivajo se med balkoni, mi pa smo vsakič znova presenečeni.« Presenečenje je tudi dan igranja, igrajo namreč trikrat ali štirikrat na teden, pove Nina: »To so družine, ki imajo svoje življenje. Včasih pridem s čajem v roki, da bom poslušala, pa potem ni nič. In ko slišiš glasbo, si še toliko bolj vesel. Potem pa igrajo tudi po tri večere zaporedoma.«Ena od pevk na balkonu je Urška Jagrič. Pravi, da so se pevski večeri zgodili čisto spontano, potem pa so jih ohranili, ker je pač treba upoštevati želje publike: »Prišli so obiskovalci, videli smo, da sosedom to ugaja, in smo se čutili malo dolžne nadaljevati. Ljudje se imajo lepo, mi pa smo se povezali. V bistvu smo samo glasbo iz dnevnih sob prestavili na balkone. Saj smo se že prej slišali med sabo, stene so tanke. Glasba je v našem bloku od nekdaj.«Ne le izbor, tudi izvedba je svetovna. Da bi kar zapel zraven. Ali vsaj zaplesal. Pri izboru pesmi so drug drugemu malo »pomagali«. »Pošiljali smo si izzive, ker nam je zmanjkalo idej, kaj bi izvajali. Potem smo se družine povezale prek družbenih medijev. Naredili smo si skupino in si pošiljali komade, ki jih moramo izvesti. Imeli smo 24 ur časa, da smo jih predelali. Ves dan smo vadili, hvala bogu takrat za slabo vreme. Nas je pa to še bolj pognalo in še družili smo se. Na daljavo seveda. To smo potrebovali,« razlaga Urška.Zdaj ima vsaka družina pripravljenih 30 pesmi. Prav ste prebrali. »Toliko jih ima vsaka družina, pa še nekaj skupnih. Vsak dan smo namreč pripravili enega, izbirali smo med dvema. Tako da smo dejansko pripravili dve skladbi, izvedli pa tisto, ki smo jo bolje zvadili.« Da je bila za na balkon.Urška ima rada umirjene, nežne skladbe: »To mi bolj ustreza. Moj partner pa je bolj za rock in punk. V balkonski izvedbi.« To v tem primeru pomeni akustični. Z vsemi kitaristi in pevkami bi v tej soseski zlahka sestavili izjemen in številčen band. Pa še tolkalca imajo, 11-letni Matic Čater najraje igra na set bobnov. Na balkonu gre to malce težje, zato je tja spravil ksilofon.Pravi, da ima običajno malo treme, kadar igra pred publiko: »Tu je imam manj, ker vse poznam in uživam v igranju. Te dni je kar veliko poslušalcev. Pred kratkim sem nastopil na državnem tekmovanju in sem igral tudi te pesmi, ki jih igram sosedom.« Mimogrede, Matic je dobil največji aplavz.Ajda Jonak, ki te dni prav tako prepeva na balkonu, pravi, da so v soseski večinoma ljubiteljski glasbeniki: »Samo dva razreda glasbene šole sem končala, pa pela sem v pevskem zboru. Treme pa nimam. Med sabo se poznamo, uživamo v tem, da svoje navdihe oziroma tisto, kar nam je všeč, predajamo ostalim, ki želijo odpreti okna in balkonska vrata.«Sami pa odpirajo mnogo več. Odpirajo vrata src. Soseska se je zelo povezala, pravi Ajda: »Ugotovili smo, da imamo veliko glasbenih navdušencev in da imamo presenetljivo dober glasbeni okus. Tako se nam je na drugačen način uspelo povezati.«Otroci se več pogovarjajo in družijo – na primerni razdalji, da ne bo nesporazumov – kot kdaj koli prej, doda Nina: »Zdaj je tu res videti več otrok. Dvorišče je razkopano, omejitve so, ampak tega prej ni bilo. Kot da se je vse odprlo.« Vsi skupaj komaj čakajo, da se bodo lahko spet družili in bodo pripravili piknik, še doda Nina.Čeprav je sprva igralo več balkonov, so zdaj ostali štirje, s katerih se glasba bolj ali manj redno sliši. Vztrajali bodo, dokler jim bo všeč, pravi Ajda: »Imamo pa že v načrtu, da ko bo vsega konec, se konec avgusta prestavimo čez cesto v Špital za prjatle (lokal v neposredni bližini, kjer prirejajo tudi koncerte, op. p.) in bomo imeli koncert celotne soseske. To je že dogovorjeno.«Ob našem obisku smo poslušali skladbe Erica Claptona, Nancy Sinatra, Emiliane Torrini, na posnetkih na družbenih omrežjih lahko prisluhnete balkonski izvedbi skladb Bonnie Tyler, The Interrupters, Ugly Kid Joe … Morda bi kot izziv lahko naštudirali še skladbo Georgea Michaela Freedom …A ne glede na to, kaj bodo izvedli, bo pravo. Ker se vidi in sliši, da igrajo s srcem in dušo. Z glasbo je ta soseska po svoje že premagala koronavirus. In to na najboljši in najbolj pomemben način.